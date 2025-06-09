Во Львовской области будут судить депутата облсовета и его сообщника, которые пытались выманить у предпринимателя более миллиона гривен

фото: ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований завершили расследование уголовного производства относительно депутата Львовского областного совета и его сообщника – заместителя городского головы одной из территориальных общин региона. Злоумышленники пытались обмануть местного предпринимателя и мошенническим методом забрать у него 1,2 млн грн

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Мошенники обещали предпринимателю помочь выиграть тендер на выполнение строительных работ в регионе, но он отказался.

После того, как бизнесмен самостоятельно победил в тендере, злоумышленники решили сделать вид, что именно они помогли и в навязчивой форме потребовали у коммерсанта часть прибыли.

Правоохранители задержали депутата облсовета и заместителя мэра одного из ОТГ во время получения ими 25 000 долларов и 190 000 гривен.

За совершенное злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, пограничники Львовской области разоблачили ряд попыток незаконного перемещения товаров.