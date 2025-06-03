Во Львовской области пограничники обнаружили в авто запрещенные таблетки с наркотическими и психотропными веществами

фото: ГПСУ

Во Львовской области пограничники зафиксировали попытки незаконного перемещения препаратов, содержащих наркотические и психотропные вещества

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западную границу.

В частности, в пункте пропуска "Краковец" при осмотре автомобиля Mercedes, следовавшего из Франции в Тернополь, в багажном отделении была обнаружена коробка с 269 таблетками, оборот которых ограничен из-за содержания наркотических и психотропных веществ.

В пункте пропуска "Нижанковичи" в автомобиле Volkswagen, в котором направлялся гражданин Польши, пограничники обнаружили 30 таблеток с содержанием наркотических веществ.

Еще один случай был зафиксирован в пункте пропуска "Рава-Русская". Там во время проверки автомобиля Nissan пограничники обнаружили таблетки, содержащие прекурсоры – химические вещества, которые могут использоваться для изготовления наркотиков.

Напомним, во Львовской области пограничники нашли в авто монеты в древности.