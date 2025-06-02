На Львовщине патрульные остановили пьяного водителя маршрутки

фото: Патрульная полиция Львовская область

На днях на трассе Киев-Чоп патрульные остановили водителя маршрутного автобуса без пассажиров. Во время общения с 55-летним водителем правоохранители заметили явные признаки алкогольного опьянения

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Драгер подтвердил подозрения: устройство показало впечатляющий результат — 2,97 промилле.

На водителя составили протокол по управлению транспортным средством в состоянии опьянения.

Также ему было вынесено постановление за нарушение правил дорожного движения.

К счастью, в салоне автобуса на момент остановки не было пассажиров.

Напомним, в Хмельницкой области следователи сообщили о подозрении 28-летнему водителю, который в состоянии алкогольного опьянения сбил насмерть человека и скрылся с места происшествия.