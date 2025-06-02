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02 июня 2025, 09:09

На Львовщине патрульные остановили пьяного водителя маршрутки

02 июня 2025, 09:09
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фото: Патрульная полиция Львовская область
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На днях на трассе Киев-Чоп патрульные остановили водителя маршрутного автобуса без пассажиров. Во время общения с 55-летним водителем правоохранители заметили явные признаки алкогольного опьянения

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Драгер подтвердил подозрения: устройство показало впечатляющий результат — 2,97 промилле.

На водителя составили протокол по управлению транспортным средством в состоянии опьянения.

Также ему было вынесено постановление за нарушение правил дорожного движения.

К счастью, в салоне автобуса на момент остановки не было пассажиров.

Напомним, в Хмельницкой области следователи сообщили о подозрении 28-летнему водителю, который в состоянии алкогольного опьянения сбил насмерть человека и скрылся с места происшествия.

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