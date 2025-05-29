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29 мая 2025, 06:05

Во Львовской области задержали контрабанду материнских плат на 1,3 млн грн

29 мая 2025, 06:05
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фото: Львовская таможня
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Недавно в пункте пропуска на Львовщине таможенники обнаружили контрабанду

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Львовскую таможню.

Автомобиль Volkswagen, за рулем которого была женщина, направлялся через "зеленый коридор" в Украину. Во время осмотра авто работники таможни обнаружили 38 материнских плат общей стоимостью более 1,3 миллиона гривен. Водитель не задекларировала их, как этого требует закон.

По факту нарушения составили админпротокол по ч. 2 ст. 471 Таможенного кодекса Украины.

Напомним, ранее житель Закарпатья пытался ввезти в Украину из Чехии незадекларированными 40 тысяч "чужих" долларов.

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