Во Львовской области задержали контрабанду материнских плат на 1,3 млн грн

фото: Львовская таможня

Недавно в пункте пропуска на Львовщине таможенники обнаружили контрабанду

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Львовскую таможню.

Автомобиль Volkswagen, за рулем которого была женщина, направлялся через "зеленый коридор" в Украину. Во время осмотра авто работники таможни обнаружили 38 материнских плат общей стоимостью более 1,3 миллиона гривен. Водитель не задекларировала их, как этого требует закон.

По факту нарушения составили админпротокол по ч. 2 ст. 471 Таможенного кодекса Украины.

Напомним, ранее житель Закарпатья пытался ввезти в Украину из Чехии незадекларированными 40 тысяч "чужих" долларов.