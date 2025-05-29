Во Львове разоблачили аферу: мошенники продавали фейковые электросамокаты

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Правоохранители Львова задержали двух мужчин за мошенничество с продажей электросамокатов

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что 27-летний житель Самборского района и 23-летний львовянин размещали на интернет-платформах объявления о продаже электросамокатов. Однако товара налицо не было, а полученные от клиентов деньги они присваивали.

Так, один из потерпевших перевел мошенникам 7 тысяч гривен как задаток за несуществующий электросамокат.

Полиция сообщила о подозрении жителю Самборщины по ч.4 ст.190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество), а его сообщнику - по ч.5 ст.27 – ч.4 ст.190 (помощник в мошенничестве).

Максимальная санкция за эти преступления – до восьми лет лишения свободы.

Напомним, житель Ивано-Франковской области стал жертвой мошенника, когда пытался приобрести транспортное средство через Интернет.