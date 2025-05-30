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Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

На дороге "Сходница-Песочная" водитель легковушки Acura MDX не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.

В результате аварии 42-летняя пассажирка авто погибла на месте. Спасатели провели работы по разрезанию дерева и деблокированию тела погибшей с помощью гидравлического инструмента.

Также чрезвычайники отключили аккумуляторную батарею, чтобы предотвратить возгорание.

Водителя с травмами средней степени тяжести госпитализировали в больницу.

Обстоятельства аварии устанавливают правоохранители.

Напомним, 29 мая в Полтавской области столкнулись два автомобиля. Погибли женщина и 16-летняя девушка. Еще два человека пострадали.