На Львовщине легковушка врезалась в дерево в кювете: спасатели деблокировали тело погибшей
ДТП произошло 30 мая около трех ночи вблизи города Стебник Дрогобычского района
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
На дороге "Сходница-Песочная" водитель легковушки Acura MDX не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.
В результате аварии 42-летняя пассажирка авто погибла на месте. Спасатели провели работы по разрезанию дерева и деблокированию тела погибшей с помощью гидравлического инструмента.
Также чрезвычайники отключили аккумуляторную батарею, чтобы предотвратить возгорание.
Водителя с травмами средней степени тяжести госпитализировали в больницу.
Обстоятельства аварии устанавливают правоохранители.
Напомним, 29 мая в Полтавской области столкнулись два автомобиля. Погибли женщина и 16-летняя девушка. Еще два человека пострадали.