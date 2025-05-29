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29 травня 2025, 14:22

У Львові викрили аферу: шахраї продавали фейкові електросамокати

29 травня 2025, 14:22
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Правоохоронці Львова затримали двох чоловіків за шахрайство з продажем електросамокатів

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що 27-річного мешканець Самбірського району та 23-річний львів'янин розміщували на інтернет-платформах оголошення про продаж електросамокатів. Проте товару в наявності не було, а отримані від клієнтів гроші вони привласнювали.

Так,один із потерпілих переказав шахраям 7 тисяч гривень як завдаток за неіснуючий електросамокат.

Поліція повідомила про підозру мешканцю Самбірщини за ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України (шахрайство), а його спільнику — за ч.5 ст.27 – ч.4 ст.190 (пособництво у шахрайстві).

Максимальна санкція за ці злочини — до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, мешканець Івано-Франківської області став жертвою шахрая, коли намагався придбати транспортний засіб через інтернет.

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Львів шахраї шахрайство обман електросамокати поліція
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