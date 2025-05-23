Во Львове пенсионер ранил ножом двух соседей
Во Львове правоохранители задержали 72-летнего мужчину, который во время бытового конфликта нанес ножевые ранения двум соседям
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Отмечается, что инцидент произошел 22 мая около 21:00 во дворе жилого дома по улице Братьев Михновских.
По предварительным данным, между мужчиной, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, и двумя жителями дома в возрасте 59 и 45 лет возник спор, переросший в драку.
Во время конфликта злоумышленник выхватил нож и ранил обоих оппонентов.
Пострадавшие были госпитализированы с тяжелыми телесными повреждениями.
Нападавшего задержали. Следователи сообщили ему о подозрении. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.
Напомним, в Днепре задержали 42-летнего мужчину, который во время конфликта нанес тяжкие телесные повреждения горожанину и скрылся с места происшествия.