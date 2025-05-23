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23 мая 2025, 16:42

Во Львове пенсионер ранил ножом двух соседей

23 мая 2025, 16:42
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Во Львове правоохранители задержали 72-летнего мужчину, который во время бытового конфликта нанес ножевые ранения двум соседям

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел 22 мая около 21:00 во дворе жилого дома по улице Братьев Михновских.

По предварительным данным, между мужчиной, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, и двумя жителями дома в возрасте 59 и 45 лет возник спор, переросший в драку.

Во время конфликта злоумышленник выхватил нож и ранил обоих оппонентов.

Пострадавшие были госпитализированы с тяжелыми телесными повреждениями.

Нападавшего задержали. Следователи сообщили ему о подозрении. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в Днепре задержали 42-летнего мужчину, который во время конфликта нанес тяжкие телесные повреждения горожанину и скрылся с места происшествия.

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