Ранил ножом и скрылся на скутере: в Днепре мужчина напал на прохожего
В Днепре задержали 42-летнего мужчину, который во время конфликта нанес тяжкие телесные повреждения горожанину и скрылся с места происшествия
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Отмечается, что инцидент произошел 9 мая в Индустриальном районе возле одного из почтаматов на улице Николая Михновского.
Во время словесного спора нападающий внезапно достал нож и ранил 37-летнего мужчину, после чего сел на скутер и скрылся.
Пострадавшего госпитализировали, пока он находится под наблюдением врачей.
Правоохранители уже через несколько часов установили личность злоумышленника и задержали его. Им оказался ранее судимый местный житель.
Следователи сообщили ему о подозрении. Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы.
Напомним, в Каменском на Днепропетровщине перед судом предстанет 36-летний мужчина, который во время конфликта тяжело ранил ножом прохожего.