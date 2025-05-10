Ранил ножом и скрылся на скутере: в Днепре мужчина напал на прохожего

фото: Национальная полиция

В Днепре задержали 42-летнего мужчину, который во время конфликта нанес тяжкие телесные повреждения горожанину и скрылся с места происшествия

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел 9 мая в Индустриальном районе возле одного из почтаматов на улице Николая Михновского.

Во время словесного спора нападающий внезапно достал нож и ранил 37-летнего мужчину, после чего сел на скутер и скрылся.

Пострадавшего госпитализировали, пока он находится под наблюдением врачей.

Правоохранители уже через несколько часов установили личность злоумышленника и задержали его. Им оказался ранее судимый местный житель.

Следователи сообщили ему о подозрении. Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в Каменском на Днепропетровщине перед судом предстанет 36-летний мужчина, который во время конфликта тяжело ранил ножом прохожего.