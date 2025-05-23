У Львові пенсіонер поранив ножем двох сусідів

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У Львові правоохоронці затримали 72-річного чоловіка, який під час побутового конфлікту завдав ножових поранень двом сусідам

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався 22 травня близько 21:00 у дворі житлового будинку на вулиці Братів Міхновських.

За попередніми даними, між чоловіком, який перебував у стані алкогольного сп'яніння, та двома мешканцями будинку віком 59 та 45 років виникла суперечка, що переросла у бійку.

Під час конфлікту зловмисник вихопив ніж і поранив обох опонентів.

Потерпілих госпіталізували з тяжкими тілесними ушкодженнями.

Нападника затримали. Слідчі повідомили йому про підозру. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Дніпрі затримали 42-річного чоловіка, який під час конфлікту завдав тяжких тілесних ушкоджень містянину й втік із місця події.