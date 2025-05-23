В Одесской области водитель Ford насмерть переехал мужчину, загрузил в багажник, перевез в другое место и выбросил

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По факту смертельного ДТП в Одесской области следователи начали уголовное производство

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

В четверг, 22 мая, в одном из сел Балтской территориальной общины было обнаружено тело 48-летнего местного мужчины и автомобиль Ford с повреждениями, характерными для дорожно-транспортного происшествия.

Правоохранители установили, что 38-летний водитель авто, двигаясь по улице, допустил наезд на односельчанина, находящегося на проезжей части. В дальнейшем водитель переместил потерпевшего в багажник, перевез в другое место и бросил в заросли.

Полицейские разыскали и задержали водителя. Проверка состояния опьянения показала, что он был пьян.

Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на тот же срок.

Напомним, полицейские устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Одесской области.