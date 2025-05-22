На Прикарпатье грузчик перевернулся в кювет: водителя зажало в кабине
ДТП произошло 21 мая около 23:40 в городе Болехов Калушского района с участием грузового автомобиля
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.
Спасатели деблокировали пострадавшего водителя из салона грузовика.
Также на месте происшествия чрезвычайники отсоединили клеммы аккумуляторной батареи с целью предотвращения возможного возгорания.
Все обстоятельства ДТП выясняют правоохранители.
Напомним, днем 20 мая в Донецкой области столкнулись два грузовика. Один из водителей оказался заблокированным в кабине, его освободили спасатели.
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