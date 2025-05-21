13:11  21 мая
В Запорожье будут судить супружескую пару, которая за 60 тыс. грн помогала дезертирам
12:16  21 мая
На Волыни будут судить командира воинской части, незаконно насчитавшего подчиненным более 1,2 млн грн
12:40  21 мая
На Львовщине полицейские задержали подростков, распространивших видео с откровенным контентом
UA | RU
UA | RU
21 мая 2025, 17:55

Хотел попасть в другой вагон: киевлянин разбил стекло в вагоне метро

21 мая 2025, 17:55
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В Киеве правоохранители разоблачили парня, разбившего стекло в метро. Это оказался 19-летний местный житель

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Правоохранители киевской подземки сообщили о подозрении парню, разбившему стекло в вагоне метрополитена. Об этом полицейские узнали, когда проводили мониторинг соцсетей. Тогда они увидели информацию, что пассажир повредил межвагонное стекло поезда, курсирующее по зеленой ветке столичного метро.

Полиция разыскала. виновника. Им оказался 19-летний местный житель. К моменту инцидента он был пьян. По его словам, таким образом, он хотел попасть в соседний вагон. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, ранее оштрафовали жителя Закарпатья за дебош на железнодорожном вокзале. Мужчина нарушал порядок, нецензурно высказывался и разбил стекла в окне справочного бюро. Когда уборщица пыталась успокоить злоумышленника, он дважды ударил ее по голове, бросил в нее металлическую свалку, а также бил шваброй.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
полиция задержание
На Ровенщине из-за взрыва гранаты пострадал 19-летний парень
21 мая 2025, 14:59
Все новости »
19 мая 2025
Вместо перемирия – "переговоры". Почему Путин проигнорировал идею 30-дневной остановки войны
В Стамбуле российская сторона так же имитировала переговоры, как российская армия имитирует перемирие
15 мая 2025
Запорожье и Херсон – как используют эту тему на возможных переговорах Россия и Украина
Страна-агрессор всегда готова использовать карту "своих" городов в Украине для срыва любых переговоров. Но использует ли?
13 мая 2025
"Вернуть домой": Опасная миссия эвакуации павших героев
Каждый день, на передовой, украинские воины стоят на защите нашей земли. Но война – это не только бои и победы, но и потери. За каждым павшим героем стоит не только его подвиг, но и семья, которая жде...
05 мая 2025
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Условия жизни во многих прифронтовых населенных пунктах близки к выживанию. В результате представителям местной власти приходится постоянно решать критически важные вопросы, а порой и рисковать собств...
Смертельное ДТП в Житомирской области: грузовик столкнулся с легковушкой
21 мая 2025, 18:55
В Харькове задержали адвоката, "торговавшего" бронированием
21 мая 2025, 18:30
Дожди, грозы и град: синоптики предупредили украинцев о погоде на четверг, 22 мая
21 мая 2025, 17:25
На Кировоградщине уничтожили неразорванную боевую часть вражеского беспилотника
21 мая 2025, 17:16
В Киеве задержали налоговиков, торговавших конфиденциальной информацией из баз данных
21 мая 2025, 17:03
На фоне подготовки обмена пленными активизировались мошенники, которые звонят семьям, – Коордштаб
21 мая 2025, 16:45
2000 долларов за "службу в тылу": во Львове задержали адвоката и его сообщницу
21 мая 2025, 16:32
В Житомирской области судили медика, который обворовывал мертвых
21 мая 2025, 16:20
В Крыму под видом "антитерористических учений" проведут фильтрационные мероприятия, – ЦНС
21 мая 2025, 16:14
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Вместо перемирия – "переговоры". Почему Путин проигнорировал идею 30-дневной остановки войны
Запорожье и Херсон – как используют эту тему на возможных переговорах Россия и Украина
Все публикации »
Татьяна Даниленко
Максим Жорин
Максим Жорин
Все блоги »