Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Правоохранители киевской подземки сообщили о подозрении парню, разбившему стекло в вагоне метрополитена. Об этом полицейские узнали, когда проводили мониторинг соцсетей. Тогда они увидели информацию, что пассажир повредил межвагонное стекло поезда, курсирующее по зеленой ветке столичного метро.

Полиция разыскала. виновника. Им оказался 19-летний местный житель. К моменту инцидента он был пьян. По его словам, таким образом, он хотел попасть в соседний вагон. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, ранее оштрафовали жителя Закарпатья за дебош на железнодорожном вокзале. Мужчина нарушал порядок, нецензурно высказывался и разбил стекла в окне справочного бюро. Когда уборщица пыталась успокоить злоумышленника, он дважды ударил ее по голове, бросил в нее металлическую свалку, а также бил шваброй.