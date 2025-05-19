На Львовщине в ДТП погиб мужчина, травмирован 5-летний мальчик
На Львовщине в результате столкновения с грузовиком погиб водитель легковушки и травмированный пятилетний мальчик. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Авария произошла 18 мая на автодороге "Киев-Чоп" недалеко от села Красов Стрыйского района.
По предварительным данным, произошло столкновение легкового автомобиля Kia Cerato под управлением 36-летнего жителя Стрыйского района и грузовика Iveco 50C/35, за рулем которого находился 37-летний житель Ровенской области.
В результате ДТП водитель Kia погиб на месте, а его пассажир – пятилетний мальчик – получил телесные повреждения и был госпитализирован.
Полиция Львовщины открыла уголовное производство.
Стражи порядка устанавливают все обстоятельства трагедии.
Напомним, в Ровенской области произошла авария с несовершеннолетним. В результате ДТП подростка госпитализировали.