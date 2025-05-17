В Кировоградской области 15-летний водитель погиб в ДТП
В Кировоградской области произошло ДТП с несовершеннолетними. К сожалению, 17-летний водитель погиб. Также пострадали его пассажиры
Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.
Авария произошла 17 мая в Малой Виске (Кировоградская область). Там 15-летний водитель ГАЗ 2410 съехал с дороги и опрокинулся. К сожалению, от полученных травм погиб на месте.
Известно, что в автомобиле во время аварии находились три пассажира 16 и 14 лет. Они получили травмы и были госпитализированы. Правоохранители возбудили уголовное производство.
Напомним, ранее в Тернопольской области произошло ДТП с несовершеннолетним мотоциклистом. 17-летний парень не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и опрокинулся.
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