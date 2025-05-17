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Во Львовской области стоматолог вынес приговор за пьяную аварию. На суде он признал свою вину

Об этом сообщает LVIV.media, передает RegioNews.

Николаевский районный суд вынес приговор местному стоматологу, повлекшему аварию в пьяном состоянии. Само ДТП произошло летом прошлого года на дороге между селами Березовцы и Тужановцы Стрыйского района.

Тогда хирург-стоматолог ехал за рулем Opel Astra в пьяном состоянии. Водитель выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем Fiat Fiorino.

В результате аварии пассажирка Fiat Fiorino получила открытый перелом обеих костей правого предплечья, компрессионные переломы позвонков и переломы ребер. На суде стоматолог признал свою вину. Он объяснил, что перед поворотом у него упал телефон, и когда он наклонился, автомобиль выехал на встречную полосу. Он также возместил потерпевшие расходы на лечение, ремонт автомобиля и моральный ущерб.

Суд назначил наказание в виде одного года лишения свободы с лишением права вождения транспортными средствами сроком на три года.

Напомним, ранее в Житомирской области судили водителя по ДТП, в котором погибли два человека. Водитель превысил скорость на трассе "Киев-Чоп" и в результате этого он сбил двух пешеходов, переходивших дорогу в разрешенном месте. Потерпевшие погибли.