Фото: Нацполиция

В Ровенской области произошла авария с несовершеннолетним. В результате ДТП подростка госпитализировали

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

В Ровенской области 16 мая, около 23:00, в поселке Владимирец на улице Повстанцев произошло ДТП. Легковушка ВАЗ 2106, которым управлял 24-летний местный житель, столкнулся с мотоциклом Lifan. Водителем двухколесного оказался 17-летний парень, никогда не получавший водительского удостоверения.

В результате ДТП 17-летний парень был госпитализирован с сотрясением мозга, повреждением связок и рваной раной. Следователь открыл уголовное производство по ч.1 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).

Напомним, ранее в Тернопольской области 17-летний мотоциклист получил травмы в ДТП. Несовершеннолетний не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и опрокинулся.