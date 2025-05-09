Житель Львовщины может сесть на 8 лет за то, что пытался подкупить пограничников

фото: ГПСУ

Во Львовской области задержан 25-летний мужчина, который пытался дать взятку пограничникам

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Отмечается, что мужчина предложил 6000 долларов США для содействия в незаконном пересечении государственной границы через пункт пропуска "Угринов".

Его задержали и сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 369 Уголовного кодекса Украины – предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.

Теперь мужчине грозит от 4 до 8 лет лишения свободы.

Напомним, во Львовской области пограничники разоблачили брачную аферу на украинско-польской границе.