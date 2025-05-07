Во Львовской области пограничники остановили незаконный ввоз жидкостей для электронных сигарет на миллион гривен

фото: ГПСУ

Пограничники 7 пограничный Карпатский отряд, по информации оперативников отряда, предупредили в пункте пропуска "Шегини" попытку незаконного ввоза подакцизных товаров на территорию Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западную границу.

Правонарушение совершил 50-летний житель Львовщины, который транспортировал товар из Польши с целью доставки во Львовскую область. Для прохождения контроля мужчина выбрал полосу "зеленый коридор".

В ходе осмотра микроавтобуса пограничники обнаружили в багажном отделении 2400 флаконов жидкости для электронных сигарет, каждый объемом 30 мл.

Чтобы товар не привлекал лишнего внимания, мужчина разместил коробки с жидкостями среди коробок с фруктами.

Напомним, во Львовской области пограничники разоблачили брачную аферу на украинско-польской границе.