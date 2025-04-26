Смертельное ДТП на Ровенщине: под колесами авто погиб 18-летний пешеход
В городе Дубно Ровенской области произошло смертельное ДТП. По предварительной информации, автомобиль наехал на пешехода
Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.
Отмечается, что происшествие произошло 22 апреля около 01:40 на улице Кондратюка.
21-летний житель Волыни, водитель автомобиля "Daf" допустил наезд на 18-летнего дубенчанина, переходившего проезжую часть в неустановленном месте. Указанный участок не освещается, а по словам водителя, парень внезапно появился на дороге.
С политравмой, открытой черепно-мозговой травмой пешехода госпитализировали в реанимацию. Два дня медики боролись за его жизнь, однако спасти парня не удалось: в пятницу, 25 апреля, около 19:40 он скончался.
По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшего, продолжается досудебное расследование. Водитель был трезв, отметили в полиции.
Напомним, на днях в Ровенском районе в результате ДТП тяжело травмировался несовершеннолетний. Следователи проводят досудебное расследование.