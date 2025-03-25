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25 марта 2025, 22:55

Во Львове задержали готовивших теракт агентов РФ

25 марта 2025, 22:55
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Фото: СБУ
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Во Львове разоблачили двух агентов россиян, которые готовились взорвать авто военного. Известно, что для этого они проводили разведку у автомобиля.

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Правоохранители задержали во Львове двух российских агентов, которые по заказу врага пытались взорвать авто украинского воина. Известно, что они планировали дистанционно взорвать автомобиль с помощью вызова на один из подключенных к взрывчатке телефонов.

Подозреваемые, мужчины 22 и 23 лет, были завербованы россиянами из-за соцсетей, когда искали "легкий заработок". После вербовки они прибыли во Львов, забрали из тайника взрывчатку и провели доразведку вблизи авто военного. К счастью, стражам порядка удалось их задержать.

"Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества", - сообщили в СБУ.

Напомним, ранее в Тернополе 14-летняя школьница заложила взрывчатку под полицейский автомобиль. Известно, что ребенок действовал по указаниям российской спецслужбы. Теперь ей грозит до 10 лет лишения свободы.

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