Фото: СБУ

Во Львове разоблачили двух агентов россиян, которые готовились взорвать авто военного. Известно, что для этого они проводили разведку у автомобиля.

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Правоохранители задержали во Львове двух российских агентов, которые по заказу врага пытались взорвать авто украинского воина. Известно, что они планировали дистанционно взорвать автомобиль с помощью вызова на один из подключенных к взрывчатке телефонов.

Подозреваемые, мужчины 22 и 23 лет, были завербованы россиянами из-за соцсетей, когда искали "легкий заработок". После вербовки они прибыли во Львов, забрали из тайника взрывчатку и провели доразведку вблизи авто военного. К счастью, стражам порядка удалось их задержать.

"Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества", - сообщили в СБУ.

Напомним, ранее в Тернополе 14-летняя школьница заложила взрывчатку под полицейский автомобиль. Известно, что ребенок действовал по указаниям российской спецслужбы. Теперь ей грозит до 10 лет лишения свободы.