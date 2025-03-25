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Военного в Херсоне признали признанием в госизмене. Оказалось, что он передавал данные врагу

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

В Херсоне к 15 годам лишения свободы военного приговорили за государственную измену. По данным следствия, осенью прошлого года он добровольно собирал и передавал представителю страны-агрессора аудио и текстовую информацию о перемещении, движении и точном расположении подразделений Сил обороны Украины.

На судебном заседании он полностью признал свою вину.

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