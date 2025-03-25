Фото: СБУ

У Львові викрили двох агентів росіян, які готувались підірвати авто військового. Відомо, що для цього вони проводили розвідку біля автівки

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Правоохоронці затримали у Львові двох російських агентів, які на замовлення ворога намагалися підірвати авто українського воїна. Відомо, що вони планували дистанційно підірвати автомобіль за допомогою виклику на один з телефонів, під’єднаних до вибухівки.

Підозрювані, чоловіки 22 та 23 років, були завербовані росіянами через соцмережі, коли шукали "легкий заробіток". Після вербування вони прибули до Львова, забрали зі схрону вибухівку та провели дорозвідку поблизу авто військового. На щастя, правоохоронцям вдалось їх затримати.

"Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна", - повідомили в СБУ.

Нагадаємо, раніше в Тернополі 14-річна школярка заклала вибухівку під поліцейський автомобіль. Відомо, що дитина діяла за вказівками російської спецслужби. Тепер їй загрожує до 10 років позбавлення волі.