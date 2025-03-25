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25 марта 2025, 14:14

На Львовщине адвокат организовал "схему для ухилянтов" и угрожал судье убийством

25 марта 2025, 14:14
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фото: ДБР
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Государственное бюро расследований подозревает адвоката из Львовской области в организации незаконной переправки военнообязанного через границу и угрозах судьи

Об этом сообщили в пресс-службе ДБР, передает RegioNews.

Отмечается, что работники ДБР совместно с СБУ задержали адвоката из Дрогобыча. Мужчина за 16 тыс. долларов обещал помочь местному жителю уехать в Европу.

Кроме того, он угрожал судье, которая рассматривала его дело.

В начале марта "уклонист" обратился к адвокату за консультацией, ища способы выезда за границу на заработки. Юрист заверил, что сможет организовать его выезд в Польшу, оформив документы о якобы сопровождении тяжелобольной матери для лечения.

Поскольку мать "клиента" не имела проблем со здоровьем, адвокат пообещал привлечь необходимых лиц и подделать документы, подтверждающие срочную потребность в лечении за рубежом.

Адвоката задержали после получения аванса в размере 5 тыс. долларов.

Напомним, в Хмельницком адвоката разоблачили на организации незаконного пересечения границы мужчинами призывного возраста.

Ранее на Буковине задержали правоохранителя, который за 5500 долларов помогал вывозить мужчин в Молдову.

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