В Одесской области пограничники разоблачили двух жителей, которые за 7000 долларов помогали попасть в Молдову военнообязанному мужчине

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Полицейские совместно с пограничниками разоблачили двух жителей Белгород-Днестровского района в содействии незаконному пересечению государственной границы Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Правоохранители установили, что двое молодых людей 18 и 17 лет из Петропавловской территориальной общины, в сговоре с неустановленным лицом, должны были переправить в Молдову военнообязанного мужчину. Стоимость "трансфера" составляла 7000 долларов.

Как только злоумышленники получили средства, правоохранители их задержали.

Следователи изъяли у фигурантов ряд доказательств, подтверждающих их причастность к преступлению, в частности деньги, полученные преступным путем.

Суд избрал подозреваемым меры пресечения: старшему – содержание под стражей, а младшему – круглосуточный домашний арест.

Напомним, появилось полное видео убийства Ганула в Одессе.