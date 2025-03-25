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В Хмельницком адвоката разоблачили на организации незаконного пересечения границы мужчинами призывного возраста

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Правоохранители задержали 50-летнего адвоката в его офисе при получении 12 тысяч долларов. В такую сумму он оценил свои услуги в организации пересечения границы вне официальных пунктов.

Фигуранту объявили подозрение. Продолжается расследование.

Напомним, ранее на Буковине задержали правоохранителя, который за 5500 долларов помогал вывозить мужчин в Молдову.