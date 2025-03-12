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12 марта 2025, 23:20

Жителя Черкасс осудили за уклонение от мобилизации

12 марта 2025, 23:20
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Иллюстративное фото
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В Черкасской области вынесли приговор мужчине, который уклонился от мобилизации. Он получал две повестки, но все равно не пришел в ТЦК

Об этом сообщает Черкасская областная прокуратура, передает RegioNews.

Суд признал виновным 48-летнего жителя Черкасской области, уклонившегося от призыва во время мобилизации. В апреле 2023 года он получил уведомление о необходимости явиться в ТЦК. Однако мужчина так и не появился там, хотя он был на военном учете и пригоден к военной службе.

Муж получил вторую повестку, но все равно не пришел в ТЦК. То есть он снова уклонился от мобилизации. Суд признал его виновным в уголовном правонарушении и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.

Напомним, что ранее суд наказал тремя годами лишения свободы волынянина, которого признали виновным в умышленном уклонении от призыва на военную службу. Мужчина отказывался от повестки из-за религиозных наказаний. Однако у судьи доказали обратное.

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