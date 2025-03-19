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19 марта 2025, 12:53

Львовянка "купила" ребенка для сына, чтобы его не мобилизовали

19 марта 2025, 12:53
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фото: Харьковская областная прокуратура
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В Харькове на преступной схеме разоблачена львовянка и местный врач. Женщины организовали фиктивное отцовство для отсрочки от армии

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура, сообщает RegioNews.

По данным следствия, осенью 2024 года 61-летняя жительница г. Львов обратилась "за помощью" к своей подруге, работающей в Харькове врачом-акушеркой.

Она рассказала, что у ее 31-летнего сына двое детей, он является лицом призывного возраста, подлежит мобилизации на особый период и не имеет законных оснований для получения отсрочки от призыва. Львовянка попросила "спасти" его от армии.

Врач подыскала беременную женщину и за денежное вознаграждение предложила после родов в свидетельстве о рождении ребенка как отца указать сына подруги — вроде бы это его третий ребенок.

В декабре 2024 года львовянка приехала в Харьков и встретилась с матерью ее будущего внука. Она передала женщине 400 долларов США как часть вознаграждения за "помощь". А потом сделала еще один перевод на сумму 4200 грн. Также она заверила беременную, что до достижения ребенком трех лет ежемесячно будет передавать деньги.

В конце февраля 2025 года женщина родила мальчика. Львовянка самостоятельно поехала в Харьков с нотариально удостоверенным заявлением своего сына о признании отцовства и доверенностью.

10 марта она подала необходимые документы в один из ЦНАПов в Харькове, где ее и задержали правоохранители. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Через несколько дней правоохранители разоблачили и самого врача. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Напомним, в Закарпатье водитель скорой перевозил фейковых "медбратов". Человек за тысячу долларов согласился доставить до границы жителей Житомирской и Киевской областей, которые планировали вне пунктов пропуска попасть в Румынию.

Ранее мы сообщали, что адвокат из Харьковщины устроила бизнес на ухилянтах. Женщина принимала с каждого гражданина до 6 тысяч долларов США.

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