Львовянка "купила" ребенка для сына, чтобы его не мобилизовали
В Харькове на преступной схеме разоблачена львовянка и местный врач. Женщины организовали фиктивное отцовство для отсрочки от армии
Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура, сообщает RegioNews.
По данным следствия, осенью 2024 года 61-летняя жительница г. Львов обратилась "за помощью" к своей подруге, работающей в Харькове врачом-акушеркой.
Она рассказала, что у ее 31-летнего сына двое детей, он является лицом призывного возраста, подлежит мобилизации на особый период и не имеет законных оснований для получения отсрочки от призыва. Львовянка попросила "спасти" его от армии.
Врач подыскала беременную женщину и за денежное вознаграждение предложила после родов в свидетельстве о рождении ребенка как отца указать сына подруги — вроде бы это его третий ребенок.
В декабре 2024 года львовянка приехала в Харьков и встретилась с матерью ее будущего внука. Она передала женщине 400 долларов США как часть вознаграждения за "помощь". А потом сделала еще один перевод на сумму 4200 грн. Также она заверила беременную, что до достижения ребенком трех лет ежемесячно будет передавать деньги.
В конце февраля 2025 года женщина родила мальчика. Львовянка самостоятельно поехала в Харьков с нотариально удостоверенным заявлением своего сына о признании отцовства и доверенностью.
10 марта она подала необходимые документы в один из ЦНАПов в Харькове, где ее и задержали правоохранители. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Через несколько дней правоохранители разоблачили и самого врача. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.
Напомним, в Закарпатье водитель скорой перевозил фейковых "медбратов". Человек за тысячу долларов согласился доставить до границы жителей Житомирской и Киевской областей, которые планировали вне пунктов пропуска попасть в Румынию.
Ранее мы сообщали, что адвокат из Харьковщины устроила бизнес на ухилянтах. Женщина принимала с каждого гражданина до 6 тысяч долларов США.