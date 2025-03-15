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Во Львовской области судили мужчину, который отказался от повестки. Он объяснил это семейными обстоятельствами

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

Жителя Львовщины сочли виновным в уклонении от мобилизации. Мужчина объяснил свой отказ от повестки тем, что он должен ухаживать за больной матерью и женой с инвалидностью.

Отмечается, что мужчина заявил, что не может проходить военную службу по семейным обстоятельствам. Однако медкомиссия сочла его годным. Однако мужчина отказался получать повестку, и это послужило основанием для вызова правоохранителей.

Известно, что мужчина трудоспособен и не имеет на содержании лиц. При этом он не работает и не занимается волонтерской деятельностью. Суд назначил ему три года лишения свободы.

Напомним, в Черкасской области вынесли приговор мужчине, который получил повестку, но не пришел в ТЦК. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.