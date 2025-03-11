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11 марта 2025, 07:55

Во Львовской области работники банка воровали деньги со счетов клиентов

11 марта 2025, 07:55
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фото: Национальная полиция
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Шесть сотрудников, среди которых и руководитель отделения, незаконно присваивали деньги клиентов, перевыпуская их банковские карты без согласия и ведома владельцев

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции, передает RegioNews.

Злоумышленники, получив доступ к данным клиентам, в том числе находящимся на временно оккупированных территориях, а также в южных и восточных регионах Украины, осуществляли замену финансовых телефонных номеров клиентов на подконтрольные. Это позволяло им проникать в систему интернет-банкинга, перевыпускать банковские карты и проводить финансовые операции от имени клиентов без их ведома.

Для создания иллюзии личного присутствия клиентов в отделении банка при изменении финансового номера и перевыпуске карт, злоумышленники использовали программное обеспечение для замены фотографий клиентов.

В результате перевыпуска карты ее физически забирал руководитель отделения, после чего снимал средства через банкоматы или POS-терминалы, часто непосредственно в самом отделении.

Следствием установлено, что злоумышленники незаконно завладели денежными средствами 19 банковских счетов. Общий ущерб составил более миллиона гривен.

Полицейские провели ряд обысков по местам жительства и регистрации подозреваемых. В ходе обысков были изъяты черновые записи с деталями клиентов, по которым осуществлялись несанкционированные финансовые операции, банковские карты, мобильные телефоны и другие доказательства.

В настоящее время подозреваемым, в зависимости от их роли в преступной схеме, объявлены подозрения. Им грозит до шести лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности или осуществлять соответствующую деятельность на срок до трех лет.

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