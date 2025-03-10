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10 марта 2025, 05:18

В Украину пытались незаконно ввезти гаджеты на более чем 1 млн грн

10 марта 2025, 05:18
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фото: ГПСУ
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В пункте пропуска на Львовщине пограничники разоблачили попытку незаконного ввоза техники на 1,2 млн гривен

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Так, 45-летний гражданин Молдовы приехал на микроавтобусе Volkswagen на украинских номерах и пытался пересечь границу с незадекларированным товаром. Во время проверки в его багажнике нашли 292 единицы техники, среди которых: 44 камеры мгновенной печати, 32 портативных колонки, 41 пара наушников, 104 трекера, 26 стилусов и 4 трекпада Apple, микрофонные радиосистемы, портативные жесткие диски, компьютерные видео.

Товар изъяли, а на водителя составили протокол за недекларирование перемещаемых товаров через границу.

Напомним, ранее на украинско-словацкой границе таможенники остановили мужчину, который пытался вывезти две раритетные скрипки по "липовым" документам.

Львовская область пограничники контрабанда техника гаджет таможня
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