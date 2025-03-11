фото: Національна поліція

Шестеро співробітників, серед яких і керівник відділення, незаконно привласнювали гроші клієнтів, перевипускаючи їхні банківські картки без згоди та відома власників

Про це повідомляє Головне управління Нацполіції, передає RegioNews.

Зловмисники, отримавши доступ до даних клієнтів, зокрема тих, хто перебуває на тимчасово окупованих територіях, а також у південних і східних регіонах України, здійснювали підміну фінансових телефонних номерів клієнтів на підконтрольні. Це дозволяло їм проникати у систему інтернет-банкінгу, перевипускати банківські картки та проводити фінансові операції від імені клієнтів без їхнього відома.

Для створення ілюзії особистої присутності клієнтів у відділенні банку під час зміни фінансового номера та перевипуску карток, зловмисники використовували програмне забезпечення для підміни фотографій клієнтів.

У результаті перевипуску картки її фізично забирав керівник відділення, який після цього знімав кошти через банкомати або POS-термінали, часто безпосередньо у самому відділенні.

Слідством встановлено, що зловмисники незаконно заволоділи коштами 19 банківських рахунків. Загальний збиток склав понад мільйон гривень.

Поліцейські провели низку обшуків за місцями проживання та реєстрації підозрюваних. У ході обшуків було вилучено чорнові записи з деталями клієнтів, за якими здійснювалися несанкціоновані фінансові операції, банківські картки, мобільні телефони та інші докази.

На цей час підозрюваним, залежно від їхньої ролі у злочинній схемі, оголошено підозри. Їм загрожує до шести років позбавлення волі із забороною займати певні посади або здійснювати відповідну діяльність строком до трьох років.

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