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10 марта 2025, 15:19

В Одесской области пограничники задержали торгового представителя, вместо товара перевозившего людей к границе

10 марта 2025, 15:19
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фото: ГПСУ
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На автодороге «Одесса-Рени» пограничники Белгород-Днестровского отряда остановили водителя микроавтобуса, пытавшегося доставить к границе с Молдовой группу военнообязанных мужчин

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ГПСУ.

Злоумышленником оказался 54-летний торговый представитель. Действуя в сговоре с онлайн организаторами, он встретил своих "попутчиков" в одном из населенных пунктов Одесской области. Пользуясь тем, что работает на частном предприятии, специализирующемся на оптовой торговле, он скрыл их в багажном отсеке транспортного средства.

Жители Одесской, Киевской и Харьковской областей заплатили за такую услугу по 7000 долларов США. Перевозчик также должен получить свою долю – 1000 гривен с каждого "клиента".

В настоящее время водитель задержан в порядке ст. 208 УПК РФ и объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 332 УК Украины "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". Мужчины, пытавшиеся скрыться за границу, вынуждены будут заплатить штраф.

Напомним, в Одесской области женщина обратилась в полицию с просьбой вернуть велосипед, на котором работники ТЦК задержали ее мужа.

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