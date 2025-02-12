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Во Львовской области правоохранители накрыли незаконный покер-клуб. Обвинительный акт в отношении организатора заведения направили в суд

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности, передает RegioNews.

Делок организовал и контролировал работу подпольного клуба. Он предоставлял игрокам доступ к азартным играм, сообщал о месте и времени кэш-игр в покер, выдавал карты и фишки, следил за проведением игр и работой крупье, а также поддерживал порядок в зале.

Чтобы скрыть незаконную деятельность, фигурант лично контролировал вход в помещение и хранил наличные деньги.

Организатор получал прибыль в виде рейк-платы – сбора за игру в покер, который зависел от количества раздач и ставок за столами. В дальнейшем деньги распределялись через банковские транзакции между участниками и организатором.

Правоохранители прекратили незаконную деятельность покер-клуба и объявили подозрение его организатора.

Обвинительный акт по ч. 1 ст. 203-2 УК Украины (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей) направлен в суд.

Напомним, ранее сообщалось, что за год в Украине заблокировано более 100 нелегальных онлайн-казино.