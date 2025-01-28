В Ровно оштрафовали водителя, проигнорировавшего минуту молчания
В Ровно оштрафован водитель, который во время ежедневной минуты молчания в центре города проигнорировал требование об остановке движения
Об этом сообщили в патрульной полиции Ровенской области, передает RegioNews.
Вчера, 27 января, в 9 утра по сигналу регулятора все участники дорожного движения остановились в знак памяти погибших на войне. Однако один из водителей, управлявший автомобилем Volkswagen Passat, проигнорировал эту остановку и продолжил движение.
Полиция разыскала нарушителя. Как объяснил мужчина, он спешил, потому не остановился.
На 30-летнего водителя вынесли постановление по ч. 2 ст. 122 (Проезд на запретительный жест регулировщика) КУоАП. Сумма штрафа за такое нарушение составляет 510 гривен.
Напомним, в Киеве наработали рекомендации по проведению ежедневной общенациональной минуты молчания.