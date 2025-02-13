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Житель Трускавца за 20 тысяч долларов обещал сделать мужчине призывного возраста документы для выезда в ЕС через пункт пропуска

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Фигурант предложил "клиенту" на выбор два варианта незаконной переправки за границу: более дешевый – за пределами пунктов пропуска за 14 тысяч долларов и дороже, как водителя грузовика – за 20 тысяч. "Клиент" выбрал второй.

Правоохранители задержали 60-летнего дельца в сентябре в городе Самборе после получения 20 тысяч долларов от "клиента".

Сейчас досудебное расследование по делу завершено. Обвинительный акт направлен на рассмотрение суда.

Фигуранту грозит до 3 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине ликвидировали новые "схемы для уклонистов": среди организаторов – россиянка, которая выдавала себя за мужчину.