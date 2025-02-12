Фото: Нацполиция

На улице между молодым парнем и иностранцем произошел конфликт. Это переросло в драку, из-за чего 24-летний киевлянин попал в больницу с черепно-мозговой травмой

Об этом сообщает Полиция Киева, передает RegioNews.

На днях полицейским киевлянка сообщила о ранении ее сына. Оказалось, что у 24-летнего парня была открыта проникающая черепно-мозговая травма и тяжелые ушибы.

Впоследствии выяснилось, что у потерпевшего возник конфликт на улице с иностранцем. В ходе ссоры иностранец набросился на парня и ударил его металлической рукояткой ножа пострадавшему в висок. Затем нападавший скрылся

Полиция обнаружила 34-летнего иностранца. Оказалось, что раньше его уже привлекали к ответственности за грабеж и избиение. Ему сообщили о подозрении. За совершенное ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним, ранее в Сумской области приговорили к 12 годам заключения мужчину, который избил, затянул на кладбище и изнасиловал 14-летнюю девочку. Известно, что он украл телефон жертвы и скрылся. По данным правоохранителей, всего за несколько дней до новых преступлений он был освобожден из тюрьмы, где он провел 13 лет за убийство молодой девушки.