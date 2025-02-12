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12 февраля 2025, 04:12

В Ровенской области вынесли приговор мужчине, который жестоко убил знакомого

12 февраля 2025, 04:12
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Иллюстративное фото
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Муж зарезал своего 36-летнего знакомого. В убийстве он признался правоохранителям сам

Об этом сообщает Полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Сам инцидент произошел осенью прошлого года. Тогда на одной из улиц Здолбунова местный житель заметил окровавленного мужчину с ножом в руках. Когда по вызову прибыли полицейские, 36-летний окровавленный мужчина признался, что он убил своего 44-летнего знакомого.

Выяснилось, что между ними возникла ссора. Конфликт перерос в драку, в результате чего произошло убийство. На днях суд вынес приговор подозреваемому: лишение свободы сроком на 9 лет.

Напомним, ранее сообщалось о жестоком убийстве в Житомирской области. Там 18-летний парень ночью попросил у незнакомца сигарету. Однако когда тот отказал – парень нанес ему почти 100 ножевых ранений. "Скорую" пострадавшему вызвал местный житель, проживающий рядом с местом событий. Однако медикам не удалось спасти 33-летнего мужчину.

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