Иллюстративное фото

Отправили за решетку мужчину, зарезавшего своего брата. Оказалось, что это произошло из-за конфликта, связанного с их матерью

Об этом говорится в Едином реестре судебных решений, передает RegioNews.

Суд вынес приговор жителю Кировоградской области. Его отправили на 7 лет за решетку за убийство брата.

Самая трагедия произошла в феврале 2022 года. Тогда обвиняемый поссорился с братом, оскорбляющим их мать. Во время ссоры мужчина ударил своего брата ножом не менее 18 раз. В частности, были удары в живот и грудь. Пострадавший скончался в результате ран и сильного кровотечения.

В суде обвиняемый объяснил, что его брат первым взялся за нож, а он должен был защищаться.

"Преступника признали виновным по ч.1 ст.115 УК Украины (умышленное убийство) и назначили 7 лет лишения свободы. Срок отбывания наказания вычислили с 1 марта 2022 года, поэтому часть срока осужденный уже отбыл", - говорится в материалах дела.

Напомним, ранее в Хмельницком убили 79-летнюю женщину. Оказалось, что это сделал 51-летний сожитель ее дочери. После совершённого мужчина бежал в Николаевскую область, откуда он родом. Однако там стражи порядка нашли его и задержали.