Во Львовской области женщину оштрафовали на 17 000 грн за фейерверки на Новый год

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Суд Львова вынес приговор за хулиганство 37-летней женщине, которая в новогоднюю ночь запускала фейерверки

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ZAXID.NET .

Событие произошло 31 декабря 2024 года. В канун Нового года женщина, несмотря на запрет, запускала фейерверки во Львове. Благодаря системе видеонаблюдения нарушительницу нашли, ею оказалась 37-летняя местная жительница. Против нее возбуждено уголовное производство.

В суде обвиняемая признала свою вину и рассказала, что знала о запрете запускать фейерверки в военное положение, но делала это, чтобы порадовать детей.

Суд исследовал все материалы и признала львовянку виновной в хулиганстве, назначив ей 17 000 грн штрафа.

Напомним, во время действия военного положения на территории Украины запрещена продажа и использование пиротехнических средств. За нарушение предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Ранее в Житомирской области объявили подозрение женщине, издевавшейся над 10-летним сыном.

Как сообщалось, в Закарпатье объявили приговор школьной уборщице, которая ударила ученицу шваброй. Нарушительница должна оплатить 850 гривен штрафа.