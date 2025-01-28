Во Львовской области женщину оштрафовали на 17 000 грн за фейерверки на Новый год
Суд Львова вынес приговор за хулиганство 37-летней женщине, которая в новогоднюю ночь запускала фейерверки
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ZAXID.NET .
Событие произошло 31 декабря 2024 года. В канун Нового года женщина, несмотря на запрет, запускала фейерверки во Львове. Благодаря системе видеонаблюдения нарушительницу нашли, ею оказалась 37-летняя местная жительница. Против нее возбуждено уголовное производство.
В суде обвиняемая признала свою вину и рассказала, что знала о запрете запускать фейерверки в военное положение, но делала это, чтобы порадовать детей.
Суд исследовал все материалы и признала львовянку виновной в хулиганстве, назначив ей 17 000 грн штрафа.
Напомним, во время действия военного положения на территории Украины запрещена продажа и использование пиротехнических средств. За нарушение предусмотрена административная и уголовная ответственность.
Ранее в Житомирской области объявили подозрение женщине, издевавшейся над 10-летним сыном.
Как сообщалось, в Закарпатье объявили приговор школьной уборщице, которая ударила ученицу шваброй. Нарушительница должна оплатить 850 гривен штрафа.