Харьковчанка сядет на 11 лет за сотрудничество с российским военкором

фото: Черкасская областная прокуратура

К 11 годам заключения приговорена харьковчанка, которая выполняла задачи российского военкора. Также женщина не сможет в течение 15 лет занимать должности в органах государственной власти, органах местного самоуправления и органах, оказывающих публичные услуги

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора, RegioNews.

Отмечается, что женщина с помощью запрещенной в нашей стране соцсети предложила сотрудничество гражданину россии, который является военным корреспондентом и привлечен страной-агрессором к проведению информационных операций против Украины.

С января по апрель 2024 осужденная собирала и передавала российскому журналисту сведения о проведении мобилизационных и контрдиверсионных мероприятий на территории Харькова. Информировала о работе систем ПВО и последствиях нанесения РФ ракетных ударов по городу.

Также в переписках она отрицала факт вооруженной агрессии России против Украины и утверждала, что российские власти были вынуждены начать военные действия.

Правоохранители разоблачили противоправную деятельность и задержали женщину. Приговора суда она ожидала под стражей.

Напомним, Служба безопасности Украины задержала еще одного агента ФСБ в Донецкой области. Гражданин России, якобы приехавший к дочери, "сдавал" позиции ВСУ.

Также известно, что в Ивано-Франковской области прокуроры передали в суд дело в отношении местного жителя, подозреваемого в поджоге автомобилей военнослужащих.