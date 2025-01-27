Сбил 4 людей на переходе: экспредседателя Броварской РГА Майбоженко оштрафовали за пьяное ДТП, авто вернут

скриншот с видео

Броварской районный суд оштрафовал бывшего председателя Броварской районной государственной администрации Владимира Майбоженко. В апреле 2024 года пьяный чиновник сбил на пешеходном переходе четырех человек

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Brovarymedia.

Среди четырех пострадавших пешеходов был ребенок. Двое травмированных находились в тяжелом состоянии.

Отмечается, что приговор по громкому уголовному делу огласила судья Броварского суда Татьяна Василенко.

"Майбоженко оплатит 31 432 грн расходов на судебные экспертизы и другие судебные издержки. Авто марки "Volvo", хранившееся на штрафплощадке, ему возвращают", — говорится в сообщении.

Также его лишили права управлять автомобилем сроком на три года.

Напомним, 26 апреля 2024 года в Броварах произошло ДТП. Как выяснилось, председатель Броварской райгосадминистрации Владимир Майбоженко проехал перекресток на запрещенный сигнал светофора, выехал на обочину и совершил наезд на пешеходов.

В момент аварии чиновник находился в состоянии алкогольного опьянения. Drager обнаружил в организме водителя 2.31 промилле.

В результате ДТП пострадали 4 человека, среди пострадавших был ребенок. Двое травмированных находились в тяжелом состоянии.

На следующий день после аварии президент Владимир Зеленский уволил Владимира Майбоженко с должности председателя Броварской РГА Киевской области.

В июне Шевченковский районный суд города Киева продлил меру пресечения Майбоженко в виде содержания под стражей без определения залога.

Уже в сентябре прошлого года Броварской горрайонный суд уволил из-под стражи подозреваемого в ДТП, под личное обязательство.