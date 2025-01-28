В Киевской области суд отстранил мэра города от должности на 2 месяца

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В Киевской области суд отстранил мэра Ирпеня Александра Маркушина от исполнения обязанностей Мера пресечения будет действовать до 22 марта 2025 года

Об этом он сообщил в Telegram, передает RegioNews.

"Судья Печерского районного суда Светлана Гречана после многочасового судебного заседания, рассмотрения каждого доказательства и уничтоженного обвинения моими адвокатами решила отстранить меня от управления Ирпенской общиной на время расследования моего выезда за границу в 2022 году", - говорится в сообщении.

По его словам, решение суда обязательно будет обжаловано в ближайшее время в апелляционном порядке.

Как известно, мэру Ирпеня Александру Маркушину сообщили о подозрении в незаконном пересечении границы. Глава города-героя считает дело против него "политическим заказом".

Напомним, скандального народного депутата Николая Тищенко повторно посадили под домашний арест.

Как сообщалось, в Киевской области чиновник СБУ сбил ребенка на пешеходном переходе. Сейчас медики оценивают состояние ребенка как удовлетворительное.