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27 января 2025, 18:15

"Срывали" мобилизацию: в Винницкой области задержали женщин-администраторов Viber-группы для уклонистов

27 января 2025, 18:15
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фото: СБУ
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Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили двух жительниц Винницкой области, которые занимались информационно-подрывной деятельностью, что вредит ВСУ. Женщинам сообщили о подозрении, их будут судить

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Управления СБУ в Винницкой области.

По материалам следствия, злоумышленницами оказались 38 и 41-летняя безработные жители города Могилев-Подольский.

Известно, что фигурантки создали и администрировали Viber-группу, где дискредитировали призыв на военную службу в ВСУ и призвали украинцев уклоняться от мобилизации. В сообществе злоумышленницы публиковали информацию о маршрутах движения представителей ТЦК на территории региона.

Следователи сообщили им о подозрении в препятствовании законной деятельности ВСУ и другим военным формированиям в особый период.

"Сейчас решается вопрос избрания меры пресечения. Санкция статьи предусматривает до 8 лет тюрьмы", - говорится в сообщении.

Напомним, киберспециалисты Службы безопасности Украины установили еще трех администраторов и заблокировали Viber-сообщества, которые срывали мобилизацию во Львовской области.

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