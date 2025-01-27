"Срывали" мобилизацию: в Винницкой области задержали женщин-администраторов Viber-группы для уклонистов
Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили двух жительниц Винницкой области, которые занимались информационно-подрывной деятельностью, что вредит ВСУ. Женщинам сообщили о подозрении, их будут судить
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Управления СБУ в Винницкой области.
По материалам следствия, злоумышленницами оказались 38 и 41-летняя безработные жители города Могилев-Подольский.
Известно, что фигурантки создали и администрировали Viber-группу, где дискредитировали призыв на военную службу в ВСУ и призвали украинцев уклоняться от мобилизации. В сообществе злоумышленницы публиковали информацию о маршрутах движения представителей ТЦК на территории региона.
Следователи сообщили им о подозрении в препятствовании законной деятельности ВСУ и другим военным формированиям в особый период.
"Сейчас решается вопрос избрания меры пресечения. Санкция статьи предусматривает до 8 лет тюрьмы", - говорится в сообщении.
Напомним, киберспециалисты Службы безопасности Украины установили еще трех администраторов и заблокировали Viber-сообщества, которые срывали мобилизацию во Львовской области.