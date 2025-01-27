фото: полиция

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель Renault Espace на скруглении дороги не справился с управлением, съехал в кювет и въехал в дерево.

Пассажиры, трое мужчин, 40 и 44 лет, получили травмы разной степени и были госпитализированы. В больницу доставили и 43-летнего водителя, который также пострадал.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство.

Напомним, 26 января на Львовщине произошло смертельное ДТП с участием автобуса. Погибли четыре человека.