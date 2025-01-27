Въехал в дерево: в Черкасской области в ДТП пострадали четверо мужчин
ДТП произошло в воскресенье, 26 января, возле города Умань. Пострадавших госпитализировали
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Водитель Renault Espace на скруглении дороги не справился с управлением, съехал в кювет и въехал в дерево.
Пассажиры, трое мужчин, 40 и 44 лет, получили травмы разной степени и были госпитализированы. В больницу доставили и 43-летнего водителя, который также пострадал.
По факту ДТП возбуждено уголовное производство.
Напомним, 26 января на Львовщине произошло смертельное ДТП с участием автобуса. Погибли четыре человека.
23 января 2025
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
На днях началась огласка по поводу избиения 12-летней девочки в Белой Церкви. Предшествовало этому видео издевательств над ней, выложенным в сети. На нем видно, что подростки толкают, бьют и унижают п...
21 января 2025
Новый президент США: новые шансы на мир в Украине или новые иллюзии?
В своей инаугурационной речи президент США Дональд Трамп пообещал колонизировать Марс, создать вооруженные силы, которых до сих пор никто не видел, остановить все войны и ни слова не сказал об Украине...
15 января 2025
Каким будет курс доллара в 2025 году
В конце прошлого года доллар начал резко дорожать, перейдя отметку в 42 грн за один "зеленый" по официальному курсу Нацбанка. Фактически каждый день фиксировались новые рекорды падения гривны по отнош...
13 января 2025
Полтава может потерять древний Крестовоздвиженский монастырь
Полтава может потерять один из своих самых известных и узнаваемых символов – древний Крестовоздвиженский монастырь. Все – из-за длительного оползня, который происходит на горе, где расположен монастыр...
Сбил 4 людей на переходе: экспредседателя Броварской РГА Майбоженко оштрафовали за пьяное ДТП, авто вернут
27 января 2025, 17:05Заплатить за службу в тылу: на Днепропетровщине медика ВЛК поймали на взятке
27 января 2025, 16:41Нардепа Николая Тищенко повторно посадили под домашний арест
27 января 2025, 16:25В Харьковской области разоблачили "черных лесорубов"
27 января 2025, 16:18Минобороны создало два резервных центра для поддержки освобожденных из плена военных
27 января 2025, 16:14Сотрудников ТЦК предлагают наказывать за нарушение правил мобилизации
27 января 2025, 16:12Во Львовской области женщина присвоила почти миллион гривен на дроны для военных
27 января 2025, 15:55В ГУР опровергли, что Буданов сказал нардепам об "угрозе для существования Украины" без переговоров
27 января 2025, 15:50Водительское удостоверение за деньги: в Киеве разоблачили новую схему
27 января 2025, 15:41
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
Новый президент США: новые шансы на мир в Украине или новые иллюзии?
Все блоги »