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Об этом сообщает LVIV.media , передает RegioNews.

Галечный районный суд Львова признал виновным уроженца Кривого Рога в сутенерстве и создании борделя. Однако ему присудили испытательный срок в год. Известно, что 908 тысяч гривен внесенного за него залога уйдет на нужды украинских защитников.

По данным следствия, мужчина вместе с сообщницей во Львове организовал бордель. Вместе они сняли квартиру и сделали там "публичный дом". Также они организовывали выезд проституток в адрес клиентов.

"Работа заключалась в ведении учета денег, подыскании и привлечении женщин и склонении их к занятию проституцией, а также их контроль. Кроме того, организаторы были администраторами разврата, контролируя женщин, оказывавших сексуальные услуги, проводили инструктажи о необходимости неукоснительного соблюдения правил, установленных ими", - говорится в приговоре.

Мужчина признал свою вину и обязывался работать со следствием. Сначала ему назначили четыре года лишения свободы, однако в результате освободили от наказания и присудили годовой испытательный срок в год.

Суд также обязал перечислить более 900 тысяч гривен залога обвиняемого в поддержку Национальной гвардии Украины.

Напомним, ранее правоохранители Черкасской области разоблачили мошенников, выдававших себя за военных ВСУ . Аферисты создали фейковые страницы в соцсетях и собирали донаты. В результате злоумышленники присвоили более 2,5 миллионов гривен.

Также сообщалось, что на Львовщине арестовали организатора незаконной переправки мужчин за границу . 27-летний житель области создал фиктивное предприятие по международным грузоперевозкам и заключал фейковые договоры о трудоустройстве. За эти "услуги" он брал с клиентов по 5 тысяч долларов.