фото: полиция

ДТП произошло в пятницу, 17 января, в селе Веренчанка Черновицкого района

Об этом сообщает пресс-служба полиции, информирует RegioNews.

На улице Шевченко водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter сбил двух человек: 17-летнюю местную жительницу и 30-летнего жителя села Давыдовцы, которые двигались по обочине дороги.

В результате наезда пешеходы получили многочисленные травмы и погибли на месте. Тела погибших направили на судмедэкспертизу.

По результатам обследования, на момент совершения аварии 31-летний водитель микроавтобуса находился в состоянии алкогольного опьянения.

Автомобиль изъяли и поместили на штрафплощадку. Водителя задержали.

Открыто уголовное производство. Продолжаются следственные действия.

Напомним, 16 января в центре Винницы 22-летний водитель Mercedes сбил на переходе двух девушек. Пострадавшим по 19 лет, их госпитализировали. Водителю грозит до 8 лет тюрьмы.