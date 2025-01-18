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18 января 2025, 13:17

На Буковине микроавтобус насмерть сбил двух пешеходов: мужчину и 17-летнюю девушку

18 января 2025, 13:17
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фото: полиция
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ДТП произошло в пятницу, 17 января, в селе Веренчанка Черновицкого района

Об этом сообщает пресс-служба полиции, информирует RegioNews.

На улице Шевченко водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter сбил двух человек: 17-летнюю местную жительницу и 30-летнего жителя села Давыдовцы, которые двигались по обочине дороги.

В результате наезда пешеходы получили многочисленные травмы и погибли на месте. Тела погибших направили на судмедэкспертизу.

По результатам обследования, на момент совершения аварии 31-летний водитель микроавтобуса находился в состоянии алкогольного опьянения.

Автомобиль изъяли и поместили на штрафплощадку. Водителя задержали.

Открыто уголовное производство. Продолжаются следственные действия.

Напомним, 16 января в центре Винницы 22-летний водитель Mercedes сбил на переходе двух девушек. Пострадавшим по 19 лет, их госпитализировали. Водителю грозит до 8 лет тюрьмы.

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