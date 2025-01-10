Жителя Ровно, до смерти избившего собственного отца, взяли под стражу

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Убийство произошло в минувший понедельник, 6 января, в одном из домов на улице Волынской Дивизии в Ровно. Фигуранта будут судить, 8 января его взяли под стражу

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Ровенской области, передает RegioNews.

Злоумышленником оказался 47-летний ранее судимый за нанесение легких телесных повреждений житель Ровно. Фигурант более 20 раз привлекался к административной ответственности.

В день трагедии, около 10:20, в полицию позвонила 49-летняя женщина, которая сообщила, что ее брат совершает домашнее насилие в отношении 78-летнего отца.

По рекомендации полицейских женщина вызвала медиков, однако по дороге в больницу пенсионер скончался. Следствие установило, что подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес отцу многочисленные удары руками и ногами по голове и туловищу.

"Согласно врачебному свидетельству смерть наступила в результате травматического шока, закрытой тупой травмы груди с многочисленными переломами ребер. В настоящее время продолжается судебно-медицинская экспертиза", – говорится в сообщении.

Правоохранители открыли уголовное производство. Подозреваемый был задержан и помещен в изолятор временного содержания.

В среду, 8 января, Ровенский городской суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток. Следствие продолжается.

Напомним, в ночь на 5 января на Харьковщине 17-летний парень задушил своего отчима.