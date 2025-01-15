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15 січня 2025, 01:14

У Львові 17-річний студент молотком забив до смерті жінку

15 січня 2025, 01:14
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фото: поліція
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Пізно ввечері 13 січня у Львові жителі будинку на вулиці Тершаковців повідомили поліцію про те, що в одній із квартир виявили тіло 76-річної власниці. Правоохоронці затримали 17-річного підозрюваного у вбивстві

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Поліцейські встановили причину смерті 76-річної жінки – чисельні травми голови.

Вивчивши записи камер відеоспостереження, правоохоронці встановили, що близько 21:30 у квартиру до пенсіонерки забіг невідомий, завдав їй чисельних ударів по голові, ймовірно, стільцем та молотком, після чого втік.

Невдовзі патрульні виявили зловмисника та затримали його на вулиці Левицького. Ним виявився студент одного з львівських вишів, 17-річний уродженець Кіровоградської області. На момент вчинення вбивства він перебував в неадекватному стані.

За скоєне юнаку загрожує до 15 років тюрми.

Нагадаємо, раніше на Харківщині правоохоронці повідомили 17-річному хлопцеві про підозру у вбивстві свого 54-річного вітчима.

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