Во Львовской области в огне погибла женщина

фото: ГУ ГСЧС во Львовской области

Во Львовской области во время пожара в частном доме погибла 61-летняя женщина

Об этом сообщает пресс-центр ГУ ГСЧС Украины во Львовской области,

За прошедшие сутки во Львовской области произошло 10 пожаров, в одном из которых погиб человек.

По информации спасателей, пожар произошел в селе Суховоля, расположенном в Зимноводовской общине примерно в 15 км от Львова.

Всего за сутки во Львовской области сотрудники ГСЧС выезжали на 10 сообщений о пожарах и спасли от сгорания 10 зданий и автомобиль.

Напомним, 12 января в городе Ирпень Бучанского района Киевской области в результате пожара погиб мужчина . В ГСЧС сообщили, что загорелся мусор в неэксплуатированном автомобиле на территории заброшенного здания. Спасатели ликвидировали пожар. После выполненных работ пожарные обнаружили тело погибшего 57-летнего мужчины.

Днем ранее в частном секторе Днепра в пожаре погибли три человека .